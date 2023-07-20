Генменеджер «Сиэтла»: «Мы двигаемся в правильном направлении с Хэкстолом. Он и его помощники проделали огромную работу по созданию сплоченного коллектива»

Генеральный менеджер «Сиэтла» прокомментировал продление контракта с Дэйвом Хэкстолом.

Соглашение со специалистом подписано до 2026 года.

«Считаем, что мы двигаемся в правильном направлении с Дэйвом в качестве главного тренера.

Было важность продемонстрировать эту уверенность в подписании нового контракта.

Дэйв и его помощники проделали огромную работу по созданию сплоченного коллектива. Их трудовая этика помогает задавать тон нашей команде.

Дэйв помог команде улучшить результат на 40 очков и стал финалистом в номинации на на звание тренера года. Это признание заслужено», – сказал генеральный менеджер клуба .