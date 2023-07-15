Леонид Вайсфельд: «Если «Трактор» окажется в четверке – это будет очень хороший результат»

Леонид Вайсфельд оценил трансферы «Трактора».

В прошлом сезоне челябинская команда не вышла в плей-офф КХЛ.

– Что-то сенсационного в комплектовании «Трактора» я не вижу. Подписание Семена Дер-Аргучинцева – хорошая сделка. У Владимира Жаркова, на мой взгляд, скорости и раньше не было, а сейчас он стал еще медленнее. Последний сезон в «Авангарде» отыграл не так, как раньше в Уфе.

Андрей Чибисов приехал на серьезные деньги, хороший игрок – вопросов нет. У Виктора Антипина ситуация похожа на Жаркова, лучшие его годы позади. Но это, конечно, опытный мастер. Возвращение Виталия Кравцова читалось. В других клубах играть он не мог, а в « » у него были хорошие сезоны.

Подписание Зака Фукале, с моей точки зрения, сомнительное решение. Он был вторым вратарем клуба АХЛ, пусть и выигрывавшего трофей. Несколько лет назад у Фукале были определенные успехи, он даже неплохо котировался в «Вашингтоне». Генменджер «Трактора» Алексей Волков – бывший вратарь, поэтому ему виднее.

– «Трактор» рискует, подписывая Фукале?

– Рискует не получить топового вратаря. Но как минимум на среднем уровне Фукале должен играть, определенная квалификация у него есть. Если он будет играть очень хорошо, я не удивляюсь.

– Эксперт Артем Батрак думает, что «Трактор» может занять второе место на Востоке после «Ак Барса». Вы как считаете?

– То, что «Трактор» поборется, не вопрос. Но я бы не сказал, что это вторая по силе команда Востока. Если «Трактор» окажется в четверке по итогам регулярного чемпионата – это будет очень хороший результат, – сказал экс-генменеджер клубов .