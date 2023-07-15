Шаров готов стать одним из лидеров «Салавата»: «Уже скоро 28 лет, надо давно выходить на такие позиции»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Шаров Хоккей

Александр Шаров заявил, что готов стать одним из лидеров «Салавата Юлаева».

— Как закончился сезон, из Уфы вышли с предложением контракта. Я рассматривал много разных вариантов и понял, что для меня будет оптимально перейти в «Салават».

— В «Сибири» вы были одним из лидеров. Готовы ли в к этому в Уфе?

— Да, готов. Уже скоро 28 лет, надо давно выходить на такие позиции. Жду нового сезона, чтобы показать, как я умею играть.

— Успели познакомиться с командой?

— Знал нескольких ребят, сегодня со всеми увиделся, все замечательно, отличный коллектив. Рабочий процесс впереди.

— Насколько пристально следили за игрой уфимцев в том сезоне? Насколько стиль команды подходит под вас?

— Одним из факторов перехода в «Салават» был стиль команды. Я себя в нем вижу и думаю, что мне это будет только в пользу. В Новосибирске после матчей смотрел все игры, которые показывали по телевизору, поэтому следил за «Салаватом».

Будем надеяться, что получится добиться максимально высоких результатов, – сказал форвард.

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2 комментария

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Руслан Ильясов
Удачи тебе тебе и везения в нашей команде 👍
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Александр Матийцев
будем надеяться что так оно и будет, пусть у тебя всё получится и добро пожаловать.
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