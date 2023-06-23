Шаров о долгах «Салавата»: «Такой клуб точно не лишится ни спонсоров, ни денег, поэтому я особо не переживал»

Александр Шаров высказался о ситуации с долгами по зарплатам в «Салавате».

Ранее 27-летний нападающий подписал контракт с уфимским клубом на 2 года.

– Ты наверняка видел новости о проблемах « » с финансами. Не нервничал из-за этого?

– Нет, я не переживал особо. Мне объяснили всю эту ситуацию еще до подписания контракта и сказали, что проблема в каких-то бумажных делах, а не в отсутствии денег.

Думаю, что такой клуб точно не лишится ни спонсоров, ни денег, поэтому я особо не переживал, – сказал Шаров.