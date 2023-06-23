Шаров о переходе в «Салават» из «Сибири»: «Если смотреть более глобально, я делаю шаг вперед. В Уфе можно добиваться больших высот»

Александр Шаров высказался о своем переходе в «Салават Юлаев».

27-летний нападающий подписал контракт с уфимским клубом на 2 года.

– Если смотреть по результатам этого сезона, то и « », и « » выступили одинаково - вылетели в первом раунде. Почему для тебя уфимский клуб стал предпочтительнее?

– В этом сезоне результат одинаковый, но если смотреть более глобально, то я считаю, что делаю шаг вперед. С «Салаватом» можно добиваться больших высот. Я рассматривал разные варианты, но понял, что Уфа - наиболее подходящий вариант для меня.

– Разговаривали уже с Виктором Козловым? На какой позиции он тебя видит?

– Да, мы общались с Виктором Николаевичем. Он спрашивал меня, на каких позициях я могу играть, как отношусь к роли центра. Я сказал, что я с начала карьеры был центральным нападающим, а на фланге впервые сыграл года четыре назад. Я думаю, что для команды хорошо, когда есть вариативность.

– Свой лучший сезон ты выдал, когда играл именно на фланге. Не будет ли тебе непривычно вновь играть в центре?

– Нет, это вообще никак не влияет. А вдруг я бы выдал еще более хороший сезон, если бы меня в центр перевели? Для меня это не так важно, сейчас такой хоккей, что всем нападающим приходится и в обороне, и в атаке участвовать, – сказал .