Константин Меньшиков о СКА: «Не вижу стабильности. Столько игроков просеяли — от Ковальчука, Яшина до Панарина, Гусева. В чем заключается система, непонятно»

Теги СКА Алексей Яшин Илья Ковальчук КХЛ Никита Гусев Артемий Панарин Роман Ротенберг Хоккей

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков высказался о комплектовании петербургского клуба.

«У СКА какой-то стабильности не вижу. Команда — это когда ты рядом с партнерами несколько лет, все сыгрались, прижились. Даже семьями дружат, это очень важно. Потому что игрок играет и за себя, и за семью, и за тренера, и за клуб.

В СКА столько игроков просеяли за эти годы — от Ковальчука, Яшина до Панарина, Гусева. Представляете, если бы все они остались, и из них слепить команду.

Вместо того чтобы на каких-то людей делать ставку, их отпускают. СКА берет новых, оголяя другие команды. Каждый год приглашают игроков из хороших команд. А где все эти хоккеисты? Не уживаются с руководством? Почему уходят?

Тренеры тоже часто менялись — с тем же Быковым, Знарком СКА расстался по непонятным причинам. До этого Ларионов тут в Питере толкался, ему места не могли найти. Еще Александр Иванович Медведев был в СКА, он пригласил Ларионова. Сейчас Игорь доказал, что сам может быть хорошим тренером, сделал в Нижнем команду, которая показывает интересный хоккей. СКА оттуда игроков приглашает.

Ну, хорошо, взяли они игроков, рассчитывая на то, что те должны играть. А что значит играть? Как играть? Почему играть? Во что играть? Каждый год все меняется. Было раньше звено Панарин – Шипачев – Дадонов, так они всю игру делали. Потом Гусев с Яшкиным сыгрались, большинство стало получаться. Теперь они ушли. И кто будет играть?

Мы часто слышим, что в СКА работает система. В чем она заключается, не очень понятно. Так же и с термином «Красная машина» было. Сборную России так назвали, хотя связи с той советской «Красной машиной» не чувствовалось. Даже по стилю игры большие отличия, не говоря уже о мастерстве игроков.

Я всегда привожу в пример шведов, финнов, их систему работы. Там берут в команду молодых игроков, так они играют там в тот же хоккей, в который Швеция, Финляндия играли много лет. Это называется преемственность, традиции. У нас такого нет, мы как-то все это растеряли», — сказал Меньшиков.

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2 комментария

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Евгений Исаев
Ротенберг = система = ФХР. Что непонятного? Эксперимент с "тренером" вот-вот лопнет! Вся лига ждёт, когда мажорчик наиграется и бросит это увлечение!
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Кино Музыка
Система простая - брать что блестит.
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