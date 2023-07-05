Шуми Бабаев: «Не вижу смысла работать с хоккеистами из Казахстана. Они растут в мастерстве до определенного уровня, а затем стопорятся»

Теги Шуми Бабаев Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Хоккей

Агент Шуми Бабаев объяснил, почему не работает с хоккеистами из Казахстана.

«В моей обойме действительно не осталось хоккеистов из Казахстана. Сейчас я не вижу смысла работать с игроками из вашей страны. Казахстанцы растут в мастерстве до определенного уровня, а затем стопорятся.

Одна из причин – ребята приходят в первую команду страны уже изнеможденными как в физическом, так и психологическом плане. Хоть бери в команду психолога, чтобы он работал с юными талантами из Казахстана», – сказал Бабаев.

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