Шуми Бабаев: «Гуска скоро подпишет контракт. Мы согласовали условия с «Торпедо», пришли к общему знаменателю»

Агент Адама Гуски сообщил, что игрок скоро продлит контракт с «Торпедо».

«Адам скоро подпишет контракт, мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю.

У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления. Когда все прояснилось и стало понятно, что в августе Адам присоединится в команде, вопрос сразу решился, загвоздок не было. Шел нормальный переговорный процесс», – сказал Шуми Бабаев.