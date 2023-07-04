«Виннипег» продлил Йонссона Фьяллби на 2 года. Контракт будет односторонним во 2-м сезоне

Теги НХЛ Виннипег Аксель Йонссон Фьяллби Хоккей

«Виннипег» продлил форварда Акселя Йонссона Фьяллби на 2 года.

Соглашение с 25-летним шведом является гибридным. В первом сезоне контракт будет двусторонним, во втором – односторонним. 

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов. В АХЛ в первом сезоне – 225 тысяч. 

Минувший сезон стал для Йонссона Фьяллби первым полноценным в НХЛ. В октябре «Джетс» забрали его с драфта отказов «Вашингтона». 

В 50 матчах в регулярном чемпионате за канадский клуб нападающий набрал 14 (6+8) очков. Также провел 1 игру в плей-офф.

2 комментария

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copti_san
Ответ fassakh
Для глубины норм сделка, все жду когда же виларди продлят это основная задача в предверии обмена шайфеле гейб должен стать центром номер один.
Гейб в ЛА то просил 6.5 в год и поэтому его и обменяли, а уж болотный Виннипег вообще по-полной доить будет, если вообще захочет оставаться
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fassakh
Для глубины норм сделка, все жду когда же виларди продлят это основная задача в предверии обмена шайфеле гейб должен стать центром номер один.
0
0
0
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