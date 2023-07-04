«Виннипег» продлил Йонссона Фьяллби на 2 года. Контракт будет односторонним во 2-м сезоне

«Виннипег» продлил форварда Акселя Йонссона Фьяллби на 2 года.

Соглашение с 25-летним шведом является гибридным. В первом сезоне контракт будет двусторонним, во втором – односторонним.

Зарплата на уровне составит 775 тысяч долларов. В АХЛ в первом сезоне – 225 тысяч.

Минувший сезон стал для Йонссона Фьяллби первым полноценным в НХЛ. В октябре «Джетс» забрали его с драфта отказов «Вашингтона».

В 50 матчах в регулярном чемпионате за канадский клуб нападающий набрал 14 (6+8) очков. Также провел 1 игру в плей-офф.