«Виннипег» продлил Йонссона Фьяллби на 2 года. Контракт будет односторонним во 2-м сезоне
«Виннипег» продлил форварда Акселя Йонссона Фьяллби на 2 года.
Соглашение с 25-летним шведом является гибридным. В первом сезоне контракт будет двусторонним, во втором – односторонним.
Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов. В АХЛ в первом сезоне – 225 тысяч.
Минувший сезон стал для Йонссона Фьяллби первым полноценным в НХЛ. В октябре «Джетс» забрали его с драфта отказов «Вашингтона».
В 50 матчах в регулярном чемпионате за канадский клуб нападающий набрал 14 (6+8) очков. Также провел 1 игру в плей-офф.
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