Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Дюшену (Пьер ЛеБрюн)

Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Мэтту Дюшену.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

30 июня « » поместил Дюшена на драфт отказов с целью выкупа контракта. Нападающий стал неограниченно свободным агентом.

«Около 10 команд проявили интерес к , центр обсуждает варианты со своим агентом Пэтом Бриссоном.

Решение должно быть принято сегодня, но это не гарантировано», – написал ЛеБрюн.

В минувшем регулярном чемпионате Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 игре.

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