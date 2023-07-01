Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Дюшену (Пьер ЛеБрюн)
Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Мэтту Дюшену.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
30 июня «Нэшвилл» поместил Дюшена на драфт отказов с целью выкупа контракта. Нападающий стал неограниченно свободным агентом.
«Около 10 команд проявили интерес к Мэтту Дюшену, центр обсуждает варианты со своим агентом Пэтом Бриссоном.
Решение должно быть принято сегодня, но это не гарантировано», – написал ЛеБрюн.
В минувшем регулярном чемпионате Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 игре.
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