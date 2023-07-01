Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Дюшену (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Нэшвилл НХЛ Пэт Бриссон Пьер ЛеБрюн Мэтт Дюшен Хоккей

Около 10 клубов НХЛ проявили интерес к Мэтту Дюшену.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. 

30 июня «Нэшвилл» поместил Дюшена на драфт отказов с целью выкупа контракта. Нападающий стал неограниченно свободным агентом. 

«Около 10 команд проявили интерес к Мэтту Дюшену, центр обсуждает варианты со своим агентом Пэтом Бриссоном.

Решение должно быть принято сегодня, но это не гарантировано», – написал ЛеБрюн.

В минувшем регулярном чемпионате Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 игре.

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4 комментария

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Юрий Богданов
бегите, глупцы
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37old
Не пойму я. В сезоне 22-23 у него ограничений на обмен не было. Неужели не было желающих взять его. Джохансена за полкепки слили, почему тот же номер с Дюшеном не провернули?
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АРХАТ
В Колорадо - возвращение блудного сына)
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Дмитрий Дашковский
Чикаго самое то
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