«Виннипег» выкупит контракт Уилера с кэпхитом 8,25 млн долларов. Клуб поместил форварда на драфт отказов

Теги переходы НХЛ Блэйк Уилер Виннипег Хоккей

«Виннипег» решил выкупить контракт Блэйка Уилера.

Клуб поместил 36-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа соглашения. 

Контракт Уилера с «Виннипегом» с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действовал до 2024 года.

Форвард провел в клубе 12 сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «-3».

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12 комментариев

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progexpNN
Нэшвилл выкупает контракт Дюшейна, Детройт - контракт Ямамото, Бостон - контракт Райли...
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DENbright
Ответ Strannix
Да ладно? не ужели никто даже бесплатно не забрал?
что значит бесплатно? контракт под кепку все равно запихать нужно. А после выкупа можно и на минималку взять.
+4
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+4
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Strannix
Да ладно? не ужели никто даже бесплатно не забрал?
+1
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5kywn5cddd
Маруна не выкупили?)
+1
0
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glavniiexpert
Ответ 5kywn5cddd
Маруна не выкупили?)
А должны?
+1
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Orkhan Omarli
А что он неликвид?
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DirtyHarry 44
Ну понятно, видать никто на него не позарился. Такой контракт, уже еле шевелится, да ещё и токсик.
Так, ещё двое осталось, но за них точно надо что-то серьезное получать
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Дима Миронов
Ответ DENbright
что значит бесплатно? контракт под кепку все равно запихать нужно. А после выкупа можно и на минималку взять.
Аризона спокойна могла себе взять его чтоб до пола добраться
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Strannix
Ответ DENbright
что значит бесплатно? контракт под кепку все равно запихать нужно. А после выкупа можно и на минималку взять.
Так тут 100% что он у тебя в команде будет, а с рынка хз
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5kywn5cddd
Ответ glavniiexpert
А должны?
Безусловно
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DirtyHarry 44
Ответ Orkhan Omarli
А что он неликвид?
У чувака отобрали капитанкскую нашивку. После того, сколько он проиграл за "Джетс". Наверное, было за что, и все это понимают?
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