«Виннипег» выкупит контракт Уилера с кэпхитом 8,25 млн долларов. Клуб поместил форварда на драфт отказов
«Виннипег» решил выкупить контракт Блэйка Уилера.
Клуб поместил 36-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа соглашения.
Контракт Уилера с «Виннипегом» с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действовал до 2024 года.
Форвард провел в клубе 12 сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «-3».
Так, ещё двое осталось, но за них точно надо что-то серьезное получать