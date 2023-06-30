«Виннипег» выкупит контракт Уилера с кэпхитом 8,25 млн долларов. Клуб поместил форварда на драфт отказов

«Виннипег» решил выкупить контракт Блэйка Уилера.

Клуб поместил 36-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа соглашения.

Контракт Уилера с « » с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действовал до 2024 года.

Форвард провел в клубе 12 сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «-3».