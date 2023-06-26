Щитов о Мичкове: «Скауты обсуждают, что он не со всеми проводит интервью, это негативный момент. Но Матвей еще молодой, со временем поведение выровняется»

Теги СКА Никита Щитов НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Никита Щитов оценил перспективы Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

– Я думаю, что его выберут в первой десятке драфта. Среди скаутов идет обсуждение, что он не со всеми проводит интервью, и это негативный момент. Но Мичков еще молодой, со временем его поведение выровняется. Жизнь всему научит. Всегда приятно, когда россиян высоко выбирают на драфте.

– Вы знакомы с игроками ХК «Сочи». Что они говорили о характере Мичкова?

– На такую тему я ни с кем не общался. Думаю, что Андрей Николишин, который высказывался на счет Мичкова, неплохо это знает.

– Непростой характер может помешать ему в карьере?

– В хоккее нужно быть командным игроком и иметь такие положительные качества, как коммуникабельность. Коллектив строится на общении, нельзя превозносить себя выше других.

С Мичковым я лично не знаком, но разговоры среди скаутов об его характере идут. Однако за границей его быстро всему научат, и он сам все поймет. Хотя еще непонятно, как у него сложится карьера здесь и когда он поедет за океан. Перспективным игрокам всегда выдают много авансов, но с такой ответственностью тоже надо справиться. Интересно будет посмотреть, как все у Мичкова сложится, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Mephi027
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