Щитов о Мичкове: «Скауты обсуждают, что он не со всеми проводит интервью, это негативный момент. Но Матвей еще молодой, со временем поведение выровняется»

Никита Щитов оценил перспективы Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

– Я думаю, что его выберут в первой десятке драфта. Среди скаутов идет обсуждение, что он не со всеми проводит интервью, и это негативный момент. Но Мичков еще молодой, со временем его поведение выровняется. Жизнь всему научит. Всегда приятно, когда россиян высоко выбирают на драфте.

– Вы знакомы с игроками ХК « ». Что они говорили о характере Мичкова?

– На такую тему я ни с кем не общался. Думаю, что Андрей Николишин, который высказывался на счет Мичкова, неплохо это знает.

– Непростой характер может помешать ему в карьере?

– В хоккее нужно быть командным игроком и иметь такие положительные качества, как коммуникабельность. Коллектив строится на общении, нельзя превозносить себя выше других.

С Мичковым я лично не знаком, но разговоры среди скаутов об его характере идут. Однако за границей его быстро всему научат, и он сам все поймет. Хотя еще непонятно, как у него сложится карьера здесь и когда он поедет за океан. Перспективным игрокам всегда выдают много авансов, но с такой ответственностью тоже надо справиться. Интересно будет посмотреть, как все у Мичкова сложится, – сказал бывший защитник клубов .