Ассистент генменеджера «Вашингтона»: «У Мичкова и Бедарда много похожего, оба динамичные снайперы»

Ассистент генменеджера «Вашингтона» сравнил Матвея Мичкова и Коннора Бедарда.

Считается, что «Кэпиталс» нацелены на то, чтобы взять Матвея Мичкова в первом раунде драфта.

«Интересный хоккеист. Когда Матвею было 15 лет, он сыграл на турнире до 18 лет в Далласе. Тогда за ним и Бедардом было действительно интересно наблюдать.

Матвей забил 8 голов и сделал 5 передач на Кубке Глинки/Гретцки. На этом турнире если забиваешь три-четыре шайбы, значит, ты сыграл очень хорошо. 13 очков за пять матчей – это чуть более двух очков за игру.

Между Мичковым и Бедардом много похожего, включая габариты. Оба динамичные снайперы.

Жаль, что Мичков не смог сыграть на молодежном чемпионате мира и показать себя так, как это сделал Бедард, но такова уж ситуация. Но я вижу много общего, – сказал Росс Махоуни.