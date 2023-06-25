Форвард «Колорадо» Комфер может перейти в «Чикаго». Он набрал 52 очка в 82 матчах регулярки

Теги возможные переходы Чикаго Колорадо НХЛ Джей Ти Комфер Хоккей

Джей Ти Комфер может перейти в «Чикаго».

У 28-летнего нападающего завершается контракт с «Колорадо» с кэпхитом 3,5 миллиона долларов. Форвард может выйти на рынок свободных агентов.

«Блэкхокс» проявляют интерес к американскому форварду, причем отмечается, что этот интерес взаимный.

Также сообщается, что Джей Ти Комфер интересен и другим командам НХЛ.

Форвард набрал 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 играх.

1 комментарий

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Stas_M
По мне так, не заслуживает он существенной прибавки. Не вывозит, а давать 5 млн. игроку, которого не видно в решающих матчах, смысла нет
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