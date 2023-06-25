Форвард «Колорадо» Комфер может перейти в «Чикаго». Он набрал 52 очка в 82 матчах регулярки

Джей Ти Комфер может перейти в «Чикаго».

У 28-летнего нападающего завершается контракт с « » с кэпхитом 3,5 миллиона долларов. Форвард может выйти на рынок свободных агентов.

«Блэкхокс» проявляют интерес к американскому форварду, причем отмечается, что этот интерес взаимный.

Также сообщается, что интересен и другим командам .

Форвард набрал 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 играх.