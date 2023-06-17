Генменеджер «Нью-Джерси» о переговорах с Браттом: «На протяжении всего процесса он выражал желание остаться. Мы идеально подходим друг другу»

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Йеспер Братт Хоккей

Генменеджер «Нью-Джерси» рассказал о переговорах с Йеспером Браттом по новому контракту.

24-летний шведский нападающий подписал новый договор с клубом на 8 лет и 63 миллиона долларов (кэпхит – 7,87 млн долларов).

«То, что на протяжении всего процесса он выражал желание остаться здесь и чего-то добиться, многое говорит об этом молодом человеке и его преданности клубу.

Он называет Нью-Джерси своим домом. Это то место, где он хотел остаться. Мы хотели того же. Мы идеально подходим друг другу. 

Бизнес есть бизнес. В переговорах две стороны пытаются достичь компромисса, чтобы сделка имела смысл для каждой из них. Именно это в данном случае и произошло.

Желание Йеспера быть здесь в самом деле помогло процессу. Мы тоже стремились подписать его на долгий срок, так что согласие было обоюдным», – сказал Том Фицджералд. 

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1 комментарий

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Айнур Билалов
оттдуши братт забыл добавить
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