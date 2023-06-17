Братт о 8-летнем контракте с «Нью-Джерси» на 7,87 млн долларов в год: «Я и хотел такое соглашение, чтобы расти вместе с командой и выиграть Кубок Стэнли»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли НХЛ Йеспер Братт деньги Хоккей

Йеспер Братт доволен новым 8-летним контрактом с «Нью-Джерси» на 7,87 млн долларов в год.

«Я и хотел такой контракт и я в восторге. Я так рад, что нам удалось договориться. Моим приоритетом было остаться здесь на долгое время и продолжать в том же духе.

В минувшем сезоне у нас было много позитивного, и учитывая, что у нас есть игроки с долгосрочными контрактами, можно сказать, что это отличный фундамент на многие годы.

Я хотел остаться здесь надолго, чтобы расти вместе с командой и сделать все, чтобы выиграть Кубок Стэнли», – сказал форвард «Нью-Джерси».

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2 комментария

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АРХАТ
ровно половина суммы на бонусы приходится
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LOsP06GH
Ответ АРХАТ
ровно половина суммы на бонусы приходится
Что за бонусы? Поясните пожалуйста если не сложно.....
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