Братт о 8-летнем контракте с «Нью-Джерси» на 7,87 млн долларов в год: «Я и хотел такое соглашение, чтобы расти вместе с командой и выиграть Кубок Стэнли»

Йеспер Братт доволен новым 8-летним контрактом с «Нью-Джерси» на 7,87 млн долларов в год.

«Я и хотел такой контракт и я в восторге. Я так рад, что нам удалось договориться. Моим приоритетом было остаться здесь на долгое время и продолжать в том же духе.

В минувшем сезоне у нас было много позитивного, и учитывая, что у нас есть игроки с долгосрочными контрактами, можно сказать, что это отличный фундамент на многие годы.

Я хотел остаться здесь надолго, чтобы расти вместе с командой и сделать все, чтобы выиграть », – сказал форвард « ».