Генменеджер «Нью-Джерси»: «Братт – ключевой член нашего костяка, который будет способствовать успеху команды и цели вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Йеспер Братт Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» оценил продление контракта с Йеспером Браттом.

Шведский нападающий подписал новый договор с клубом на восемь лет и общую сумму 63 миллиона долларов (7,87 млн долларов кэпхит).

«Сохранить Йеспера Братта в составе на длительный срок всегда являлось нашим приоритетом и обе стороны довольны тем, что сделка совершена.

Я ценю и высоко оцениваю приверженность Йеспера перед этой организацией.

Мы считаем, что он особенный игрок и ключевой член нашего костяка талантов, которые будут способствовать долгосрочному успеху команды и  цели вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.

3 комментария

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Misson
Многовато выдали Братту. 6,5 - 7 млн. было бы оптимально. Тогда значит и Майеру насыпят под 9 млн. А вот это будет уже большой переплатой. И Братт и Майер себя хорошо в регулярке показали, а вот в плей-офф, где надо играть кость в кость их особо и не было видно. Выдавая такие контракты, Джерси и будет продолжать вылетать в плей-офф от злых и жестких команд вроде Бостона или Флориды. Тот же Кучеров, к примеру, игрок креативный, играющий, но стыков не боится, борьбы не избегает и под силовым давлением не тушуется. А вот по Братту и Майеру есть сомнения.
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Джорджио Че
Ответ Misson
Многовато выдали Братту. 6,5 - 7 млн. было бы оптимально. Тогда значит и Майеру насыпят под 9 млн. А вот это будет уже большой переплатой. И Братт и Майер себя хорошо в регулярке показали, а вот в плей-офф, где надо играть кость в кость их особо и не было видно. Выдавая такие контракты, Джерси и будет продолжать вылетать в плей-офф от злых и жестких команд вроде Бостона или Флориды. Тот же Кучеров, к примеру, игрок креативный, играющий, но стыков не боится, борьбы не избегает и под силовым давлением не тушуется. А вот по Братту и Майеру есть сомнения.
Братт уже подписывал заниженные мосты. Дали бы 7, кто-нибудь сказал бы, что надо 6 ))
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