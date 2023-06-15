Генменеджер «Нью-Джерси»: «Братт – ключевой член нашего костяка, который будет способствовать успеху команды и цели вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» оценил продление контракта с Йеспером Браттом.

Шведский нападающий подписал новый договор с клубом на восемь лет и общую сумму 63 миллиона долларов (7,87 млн долларов кэпхит).

«Сохранить Йеспера Братта в составе на длительный срок всегда являлось нашим приоритетом и обе стороны довольны тем, что сделка совершена.

Я ценю и высоко оцениваю приверженность Йеспера перед этой организацией.

Мы считаем, что он особенный игрок и ключевой член нашего костяка талантов, которые будут способствовать долгосрочному успеху команды и цели вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.