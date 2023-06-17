Владелец «Вегаса»: «Когда Карлссон подписал контракт на 8 лет, я сказал ему, что жду 3 побед в Кубке Стэнли за этот срок»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Вильям Карлссон Уильям Фоли Хоккей

Владелец «Вегаса» ожидает, что команда выиграет еще 2 Кубка Стэнли до 2027 года.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1). 

«Мы еще не закончили. В 2019 году Вильям Карлссон подписал контракт на 8 лет, и я сказал, что жду 3 побед в Кубке Стэнли за этот срок. 

Когда мы праздновали победу на льду, я сказал ему: «Хорошо, один у тебя есть», – сказал Уильям Фоли. 

Контракт шведа с кэпхитом 5,9 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона. 

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

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2 комментария

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sed3009
ох уж эти владельцы. можно было и 9 кубков попросить.
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Swerige78
Уильям прибавил конечно, от души поздравляю с Кубком Стэнли. Удивительно что у более классного Карлссона до сих пор нет такого титула:)
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