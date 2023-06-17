Владелец «Вегаса»: «Когда Карлссон подписал контракт на 8 лет, я сказал ему, что жду 3 побед в Кубке Стэнли за этот срок»

Владелец «Вегаса» ожидает, что команда выиграет еще 2 Кубка Стэнли до 2027 года.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1).

«Мы еще не закончили. В 2019 году подписал контракт на 8 лет, и я сказал, что жду 3 побед в Кубке Стэнли за этот срок.

Когда мы праздновали победу на льду, я сказал ему: «Хорошо, один у тебя есть», – сказал Уильям Фоли.

Контракт шведа с кэпхитом 5,9 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!