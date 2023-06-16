Третьяк о подписании Путиным закона о доплате к пенсиям тренеров чемпионов ОИ: «30 тысяч рублей – ощутимая надбавка для поколения советской эпохи. Глубоко уважаем этих людей»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика детский хоккей ТАСС деньги Хоккей

Владислав Третьяк высказался о законе о доплате к пенсиям тренеров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.

Закон распространяет доплату к пенсиям, которая в настоящее время полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, России и объединенных команд, включавших в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% от размера социальной пенсии. Доплата составит 12 585 рублей в месяц. 

«Спортсмены прогрессируют и добиваются успехов именно благодаря тренерам. Важность тренерской работы сложно переоценить, я как трехкратный олимпийский чемпион прекрасно это понимаю.

Новый закон даст возможность вознаградить специалистов за вклад в развитие отечественного спорта, отблагодарить их за достойную многолетнюю работу. Наставники, воспитавшие победителей, заслужили такую поддержку.

30 тысяч рублей – ощутимая финансовая надбавка, особенно в регионах, а также для поколения тренеров советской эпохи. Мы глубоко уважаем этих людей за их труд, за их вклад в громкие победы нашего спорта.

Хотел бы отметить, что помимо федеральных мер поддержки необходимы и отраслевые. Федерация хоккея России выплачивает премии детским тренерам за достижения их воспитанников. Мы вознаграждаем труд специалистов, под началом которых в юном возрасте готовились будущие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира», – сказал президент ФХР.

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19 комментариев

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LokoKa1ser92
Дак 12 585 или 30k доплата? По моему кто-то путается в показаниях или разницу уже разворовали
+22
0
+22
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Виталий Голицын
Доплата составит 12 585 рублей в месяц.
Третьяк- «30 тысяч рублей – ощутимая надбавка для поколения советской эпохи.
+18
0
+18
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Амфитрион
Похоже Третьяк уже просто не осознает, что бывают суммы меньше 30 тыров.
+7
0
+7
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Классный руководитель
у спортс сегодня день выдающихся "ораторов" с дурацкими фразами, один тупее другого, прям соревнования какие то...........Один только вопрос, а чего двадцать лет то этот закон не принимали
+5
0
+5
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DrDro
Почтальон тренеру пенсионеру: - вот пенсия, включая оплату в 30 тыс.
Пенсионер: - но тут же доплата 12,5 тыс.....
Почтальон: - ТРИДЦАТЬ
+2
0
+2
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Bartez1986
Ответ LokoKa1ser92
Дак 12 585 или 30k доплата? По моему кто-то путается в показаниях или разницу уже разворовали
Третьяк на новые катки отрезал
+2
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+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ігор Ігор
И ему тоже будет прибавка ?
Только в виде плюсов Спортса.
+1
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Бромка
Ответ Бромка
300$ доплата легендам на 23 год вставания с колен.
Оказывается, даже не 300, а 150.
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Ебздрогыч
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YOKODZUMA
Ответ Классный руководитель
у спортс сегодня день выдающихся "ораторов" с дурацкими фразами, один тупее другого, прям соревнования какие то...........Один только вопрос, а чего двадцать лет то этот закон не принимали
Это было время на раскачку
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Best game on Earth
Ответ Классный руководитель
у спортс сегодня день выдающихся "ораторов" с дурацкими фразами, один тупее другого, прям соревнования какие то...........Один только вопрос, а чего двадцать лет то этот закон не принимали
Денег на доплаты не было при однополярном мире.
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kilo_gilo
Ответ Виталий Голицын
Доплата составит 12 585 рублей в месяц. Третьяк- «30 тысяч рублей – ощутимая надбавка для поколения советской эпохи.
да для Третьяка, что 12,5к,что 30к - одно и то же, копейки
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Digger86
Ответ LokoKa1ser92
Дак 12 585 или 30k доплата? По моему кто-то путается в показаниях или разницу уже разворовали
Всё правильно сказал. 30к - это ощутимая финансовая надбавка, а 12585 - это просто подачка
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Ігор Ігор
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну точно Симулякр))
И ему тоже будет прибавка ?
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Бромка
300$ доплата легендам на 23 год вставания с колен.
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Сергей Жарковский
До чего же власть портит, ведь раньше был хорошим спортсмен и нормальный человек...
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burefan
Подачка это
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funningslave
Олимпийскому чемпиону 4,5 млн рублей и бмв Х7, а тренеру 30 тысяч к пенсии, до которой он не факт, что доживет. Справедливо.
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Ігор Ігор
Ну, что ж хорошое подспорье, хорошая прибавка. Думают же про благосостояние народу.
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