Владислав Третьяк высказался о законе о доплате к пенсиям тренеров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.

Закон распространяет доплату к пенсиям, которая в настоящее время полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, России и объединенных команд, включавших в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% от размера социальной пенсии. Доплата составит 12 585 рублей в месяц.

«Спортсмены прогрессируют и добиваются успехов именно благодаря тренерам. Важность тренерской работы сложно переоценить, я как трехкратный олимпийский чемпион прекрасно это понимаю.

Новый закон даст возможность вознаградить специалистов за вклад в развитие отечественного спорта, отблагодарить их за достойную многолетнюю работу. Наставники, воспитавшие победителей, заслужили такую поддержку.

30 тысяч рублей – ощутимая финансовая надбавка, особенно в регионах, а также для поколения тренеров советской эпохи. Мы глубоко уважаем этих людей за их труд, за их вклад в громкие победы нашего спорта.

Хотел бы отметить, что помимо федеральных мер поддержки необходимы и отраслевые. Федерация хоккея России выплачивает премии детским тренерам за достижения их воспитанников. Мы вознаграждаем труд специалистов, под началом которых в юном возрасте готовились будущие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира», – сказал президент ФХР.