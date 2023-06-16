«Лос-Анджелес» хотел выменять Сароса. «Нэшвилл» запросил два выбора в первом раунде – на этом переговоры завершились
«Лос-Анджелес» интересовался вратарем Юусе Саросом.
Калифорнийский клуб хотел выменять финского вратаря у «Нэшвилла» перед дедлайном в прошедшем сезоне.
Стороны вели обсуждения о хоккеисте, в которых «Предаторс» запросили два драфт-пика в первом раунде и другие активы. На этом переговоры прекратились.
В результате перед дедлайном «Кингс» выменяли голкипера Йоонаса Корписало из «Коламбуса».
Контракт Юусе Сароса с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
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