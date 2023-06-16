«Лос-Анджелес» хотел выменять Сароса. «Нэшвилл» запросил два выбора в первом раунде – на этом переговоры завершились

«Лос-Анджелес» интересовался вратарем Юусе Саросом.

Калифорнийский клуб хотел выменять финского вратаря у « » перед дедлайном в прошедшем сезоне.

Стороны вели обсуждения о хоккеисте, в которых «Предаторс» запросили два драфт-пика в первом раунде и другие активы. На этом переговоры прекратились.

В результате перед дедлайном «Кингс» выменяли голкипера Йоонаса Корписало из «Коламбуса».

Контракт Юусе Сароса с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.