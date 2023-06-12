Генменеджер «Монреаля» о Райнбахере: «Он неспроста высоко оценивается среди защитников. Дэвид показывает зрелую игру в обороне, хотя часто бывает обратное»

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ Кент Хьюз Дэвид Райнбахер Хоккей

Генеральный менеджер «Монреаля» считает Дэвида Райнбахера одним лучшим защитником драфта НХЛ-2023.

«Он неспроста занимает место среди самых высоко оцененных защитников на драфте. Это габаритный защитник, он очень хорошо обороняется.

Дэвид показывает зрелую игру обороне. Хотя часто видишь обратное, не так ли? Это умение появляется в последнюю очередь.

Райнбахер также эффективно передвигает шайбу. Так что он талантливый проспект», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз.

Австрийский защитник провел прошедший сезон в составе швейцарского «Клотена». Он набрал 22 (3+19) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.

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