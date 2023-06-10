Министр спорта Казахстана о зарплатах игроков «Барыса»: «Ребята на ЧМ защищали честь страны, одержали 3 победы. Не было ни одного легионера»

Министр спорта Казахстана ответил на вопрос о высоких зарплатах игроков «Барыса».

Политик сообщил, что уже утверждена 7-летняя концепция развития спорта, главной целью которой является поддержка выпускников отечественных спортивных школ.

«Например, в сборной, принимавшей участие в чемпионате мира по хоккею, не было ни одного легионера. Наши ребята защищали честь страны. Одержали три победы, впервые в истории победили Норвегию. Потому что они родились и выросли в этой стране.

Поэтому мы уделяем приоритетное внимание поддержке наших спортсменов, каким бы видом спорта это ни было.

Если легионеры имеют хорошее влияние на наших спортсменов, мы можем работать и с ними. Однако в первую очередь нам нужно поддержать воспитанников наших спортивных школ.

Сейчас в закон вносятся изменения. Будь то местная администрация или министерство, не можем выделять на профессиональные спортивные клубы более 1,2 млрд тенге (228 млн рублей по нынешнему курсу – прим. Sports.ru). Мы рассматриваем этот вопрос», – сказал Асхат Оралов.

Портал «Шайба.kz» отметил, что от ответа по существу вопроса министр уклонился.