Президент «Барыса» о будущем Скабелки: «У него еще год контракта. Пока ничего менять не будем»
Президент «Барыса» заявил, что Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера.
В минувшем сезоне клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?
— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем.
Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят, – сказал Борис Иванищев.
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