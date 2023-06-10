Президент «Барыса» о будущем Скабелки: «У него еще год контракта. Пока ничего менять не будем»

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Борис Иванищев Хоккей

Президент «Барыса» заявил, что Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера.

В минувшем сезоне клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем.

Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят, – сказал Борис Иванищев.

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