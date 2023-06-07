Рауль Якупов о серии с «Ак Барсом»: «Всегда нравились братья Ткачаки, что-то перенял у них. Раз Радулов и Войнов стали больше обращать на меня внимание, значит, я справился с задачей»

Рауль Якупов высказался о своей игре в серии плей-офф с «Ак Барсом».

– В матчах за основную команду ты показал себя если не провокатором, то игроком способным залезть под кожу сопернику, вывести его из себя. Тебе близки по манере игры хоккеисты подобного склада, как Лео Комаров или Брэд Маршанд?

– Да, мне всегда импонировали эти хоккеисты. Выходя на лед не смотрю, что написано у соперника на игровом джерси, не думаю о его звездности. Это такой же парень, как я, может, чуть старше.

Всегда нравились братья Ткачаки Мэттью и Брэди, что-то я перенял у них. Раз игроки « » стали больше обращать на меня внимание, , , , , а Билялов что-то кричал, значит, я точно справился со своей задачей и у меня точно получилось сделать то, что я хотел.

– Слышал, что Билялов кричал?

– Нет, конечно, да мне и не важно. Я выхожу играть за себя, за свою команду, свой город, зарабатываю имя себе и мне без разницы, что обо мне думают соперники. Я не уступлю никому свое место.

– А в жизни ты такой же?

– Нет, я совершенно другой. Нужно уметь разделять жизнь и лед. После окончания серии я отлично поговорил с Шипачевым, пожал руку, да и всем ребятам спасибо сказал за возможность смотреть вживую на игру звезд КХЛ, выходить с ними на один лед, за тот бесценный опыт, который я приобрел.

Я из тех людей, которые не держат зла за какие-то хоккейные дела, стычки. Но голова на плечах всегда должна быть и на льду, и в жизни. Тонкую грань не стоит переходить, надо думать, что ты говоришь. В этом смысле я ничего лишнего себе не позволял и мне не за что краснеть, – сказал нападающий «Нефтехимика».