Лунделль о 2:7 от «Вегаса»: «Они были лучшей командой. Мы не смогли показать ту игру, которую хотели»
Антон Лунделль высказался о поражении от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.
«Пантерс» уступили со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).
«Безусловно, сегодня они были лучшей командой. Мы не смогли показать ту игру, которую хотели.
Мы позволили им слишком многое в первом периоде, а потом нам было трудно вернуться», – сказал нападающий «Флориды» Антон Лунделль.
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