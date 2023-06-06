Лунделль о 2:7 от «Вегаса»: «Они были лучшей командой. Мы не смогли показать ту игру, которую хотели»

Антон Лунделль высказался о поражении от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили со счетом 2:7. « » ведет в серии после двух матчей (2-0).

«Безусловно, сегодня они были лучшей командой. Мы не смогли показать ту игру, которую хотели.

Мы позволили им слишком многое в первом периоде, а потом нам было трудно вернуться», – сказал нападающий «Флориды» .