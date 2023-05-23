Ти Джей Тайнэн может перейти в КХЛ. Он набрал 179 очков за два последних сезона в АХЛ, у него 10 баллов в 7 играх на ЧМ-2023

Теги возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Ти Джей Тайнэн Онтарио Рейн Хоккей

Ти Джей Тайнэн может продолжить карьеру в КХЛ.

О возможном переходе 31-летнего американского нападающего в лигу сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент форвард выступает в составе сборной США на ЧМ-2023. Он набрал 10 (1+9) очков в 7 матчах.

Два последних сезона Ти Джей Тайнэн играл за «Онтарио Рейн» – фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ.

В сезоне-2021/22 нападающий записал на свой счет 98 (14+84) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2022/22 Тайнэн набрал 81 (8+73) балл в 72 играх чемпионата.

Всего в АХЛ хоккеист провел 570 матчей и отметился 527 (93+434) баллами. В НХЛ Тайнэн сыграл 21 матч.

11 комментариев

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Фёдор Кузнецов
2 лучших бомбардира сборной США на ЧМ могут перейти в КХЛ
+11
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+9
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Максим Козлов
Ответ Crenk
В Ладу нужен подобный игрок
Сватают в Магнитку, говорят уже о полноценной договоренности с клубом. Скорее всего, там и окажется.
+8
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+8
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Crenk
В Ладу нужен подобный игрок
+9
-2
+7
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Metallurg111
Ответ Олег
Было бы не плохое усиление. Но лимит Пресс,Майе,Паскуале. Похоже кто-то лишний...
Пресс, Гримальди, Тайнэн будут в Магнитогорске похоже
+2
0
+2
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*BG*
Фига себе у него статистика. Забрасывает немного, но сколько отданных передач. Интересно было бы на такого игрока посмотреть.
+1
0
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PRICE
После ЧМ объявит ММг, уже не секрет
+1
0
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Crenk
Ответ Максим Козлов
Сватают в Магнитку, говорят уже о полноценной договоренности с клубом. Скорее всего, там и окажется.
Вместо Лайпсика наверное берут
+1
0
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Олег
Ответ PRICE
После ЧМ объявит ММг, уже не секрет
Откуда информация?
+1
0
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PRICE
Ответ Олег
Откуда информация?
От людей, которые в арене работают
+1
0
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Олег
Ответ Максим Козлов
Сватают в Магнитку, говорят уже о полноценной договоренности с клубом. Скорее всего, там и окажется.
Было бы не плохое усиление.
Но лимит Пресс,Майе,Паскуале.
Похоже кто-то лишний...
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wolkov
Ответ Олег
Было бы не плохое усиление. Но лимит Пресс,Майе,Паскуале. Похоже кто-то лишний...
майе вроде кае к нам собрался по слухам
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