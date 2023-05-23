Ти Джей Тайнэн может перейти в КХЛ. Он набрал 179 очков за два последних сезона в АХЛ, у него 10 баллов в 7 играх на ЧМ-2023

Ти Джей Тайнэн может продолжить карьеру в КХЛ.

О возможном переходе 31-летнего американского нападающего в лигу сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент форвард выступает в составе сборной США на ЧМ-2023. Он набрал 10 (1+9) очков в 7 матчах.

Два последних сезона Ти Джей Тайнэн играл за « » – фарм-клуб « » в .

В сезоне-2021/22 нападающий записал на свой счет 98 (14+84) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2022/22 Тайнэн набрал 81 (8+73) балл в 72 играх чемпионата.

Всего в АХЛ хоккеист провел 570 матчей и отметился 527 (93+434) баллами. В НХЛ Тайнэн сыграл 21 матч.