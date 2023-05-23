Ти Джей Тайнэн может перейти в КХЛ. Он набрал 179 очков за два последних сезона в АХЛ, у него 10 баллов в 7 играх на ЧМ-2023
Ти Джей Тайнэн может продолжить карьеру в КХЛ.
О возможном переходе 31-летнего американского нападающего в лигу сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
На данный момент форвард выступает в составе сборной США на ЧМ-2023. Он набрал 10 (1+9) очков в 7 матчах.
Два последних сезона Ти Джей Тайнэн играл за «Онтарио Рейн» – фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ.
В сезоне-2021/22 нападающий записал на свой счет 98 (14+84) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.
В сезоне-2022/22 Тайнэн набрал 81 (8+73) балл в 72 играх чемпионата.
Всего в АХЛ хоккеист провел 570 матчей и отметился 527 (93+434) баллами. В НХЛ Тайнэн сыграл 21 матч.
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