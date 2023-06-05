Тренер детской команды, избивавший игроков клюшкой, предстанет перед судом. Ему грозит тюремный срок свыше 10 лет
Тренер детской хоккейной команды, избивавший своих игроков, предстанет перед судом.
«Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего тренера детской хоккейной команды, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Органами предварительного расследования установлено, что в период с августа 2021 г. по ноябрь 2022 г. обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.
В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку, которой наносил удары по различным частям тела воспитанников.
Мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд.
Прокурором района в интересах несовершеннолетних заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда», – говорится в сообщении прокуратуры Архангельской области.
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