Драка между командами 2005-2006 годов произошла во время матча в Челябинской области. Один из хоккеистов оттолкнул маму соперника, это могло спровоцировать конфликт

Теги происшествия КХЛ детский хоккей Хоккей

В Челябинской области произошла массовая драка между хоккеистами юношеских команд.

Как сообщает «Челябинск сегодня» со ссылкой на телеграм-канал Hockeymans78, инцидент произошел во время матча смешанных команд 2005 и 2006 годов. Игра проходила в Снежинске, местная команда принимала соперников из Троицка.

На опубликованных кадрах видно, что хоккеисты устроили драку на скамейке запасных. Судьи пытались разнять игроков, но безуспешно.

На одном из видео запечатлен момент, когда вратарь гостей оттолкнул маму одного из игроков хозяев. Возможно, это могло спровоцировать весь конфликт.

После завершения матча сын пострадавшей женщины решил продолжить конфликт с обидчиком в фойе, но от драки хоккеистов удержали взрослые.

 

4 комментария

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цэсемьэр
а что эта гражданка делала на лавке? большой вопрос к организаторам соревнований и стадиону
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ТимТалер
Мама держала за шкирман игрока его команды. Он решил, что в праве ее толкнуть. Есть видео.
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/roditeli-zapisali-na-video-massovuyu-draku-yunykh-khokkeistov-v-chelyabinskoy-oblasti-/
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Alex1104
Ответ АлкоЛоко
"хоккейные мамаши" главная беда юниорского хоккея!
Если бы только хоккейные!
+2
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АлкоЛоко
"хоккейные мамаши" главная беда юниорского хоккея!
+5
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