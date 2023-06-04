Кареев о возвращении в «Спартак»: «Жаль, что мне так и не довелось сыграть на уровне КХЛ в родных Сокольниках»

Андрей Кареев высказался о возвращении в систему «Спартака».

Вратарь является воспитанником спартаковской школы.

– Андрей, с возвращением в « »! Наверняка тебя уже часто поздравляли по этому поводу?

– Да, я получил много поздравлений в социальных сетях – как от болельщиков «Спартака» и тех, кто помнит меня по школе, так и от бывших партнеров по нашей команде «Спартака-1994». Под руководством Михаила Юрьевича Чеканова мы много побеждали по Москве и России – даже боюсь ошибиться, сколько именно раз мы становились чемпионами, настолько классная у нас была команда!

На протяжении десяти лет после выпуска мы все старались встречаться хотя бы раз в год – из-за пандемии эта традиция, к сожалению, прервалась. Очень надеюсь, что с моим возвращением в Москву мы эту затею возобновим и вспомним былое, еще выйдем на лед нашей чемпионской командой!

– К матчам против «Спартака» в КХЛ ты всегда готовился с удвоенной мотивацией?

– В последние годы какого-то особого настроя на «Спартак» у меня не было – готовился как на обычный матч, все-таки прошло немало времени. Вот в первые годы после ухода, когда я играл за новокузнецкий «Металлург», такое действительно было.

Даже немного жаль, что мне так и не довелось сыграть на уровне в родных Сокольниках – прежде всего за сам «Спартак», так и против него на хорошо знакомой арене, – сказал вратарь «Спартака» .