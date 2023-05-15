Мэттьюс заявил о намерении остаться в «Торонто». Форвард открыт к продлению контракта до начала следующего сезона

Остон Мэттьюс заявил о желании подписать новый контракт с «Торонто».

Действующее соглашение 25-летнего американского нападающего с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

«Мое намерение – быть в « ». Я наслаждаюсь игрой здесь. Это настоящая честь.

Наша работа, которую мы проделываем для того, чтобы продолжать стремиться к конечному результату, чрезвычайно мотивирует», – сказал форвард «Мэйпл Лифс» .

Хоккеист считает «важным» подписание нового контракта до начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.