Мэттьюс заявил о намерении остаться в «Торонто». Форвард открыт к продлению контракта до начала следующего сезона

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс заявил о желании подписать новый контракт с «Торонто».

Действующее соглашение 25-летнего американского нападающего с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

«Мое намерение – быть в «Торонто». Я наслаждаюсь игрой здесь. Это настоящая честь. 

Наша работа, которую мы проделываем для того, чтобы продолжать стремиться к конечному результату, чрезвычайно мотивирует», – сказал форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Хоккеист считает «важным» подписание нового контракта до начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.

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13 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Stanley Cup
Интересно какой кэпхит по новому контракту ему Дубас выпишет? Лямов 15?
Для начала посмотрим ещё, останется ли сам Дубас.
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Stanley Cup
Интересно какой кэпхит по новому контракту ему Дубас выпишет? Лямов 15?
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oberkorn
Есть шикарный вариант. У аризоны, есть куча бабла, и скидки по налогам, если я не путаю с далласом. В этом году копим пики. Далее, через год, койоты подписывают своего усатого уроженца, и часть опытной, но за 30 лет защиту, через год драйза, а потом через год макди. И тренеровать их должен кенневиль. И в ходе этого выловить вменяемого воротчика.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Контракт, который окончательно добьёт это поколение.
И опять всё по новой.
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amra73
Думаю что задерет планку зп еще выше
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dosatuy
Хм. Почему не Коламбус. Годро бы ему объяснил все плюсы.
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Seema
Правильное решение со стороны Мэттьюса, только хватит ли денег на его подписание у команды...могут и поменять, если в деньгах и сроке нового контракта не сойдутся...
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Вадим Кемеж
15 млн попросит точно.
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FaithDevotion
Ответ raspisanie77
У него хватит совести подписаться с понижением зп? Ну хоть 0,5 бы скинул ради приличия.
Пока есть 11-миллионный таварес, Мэттьюсу ниже 13 вообще стыдно предлагать
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Metallurg111
Ответ Stanley Cup
Интересно какой кэпхит по новому контракту ему Дубас выпишет? Лямов 15?
Ну после прошлого сезона с уверенностью говорили что он первым подпишет 14-15 лямов в год
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Cbj Fan
Ответ dosatuy
Хм. Почему не Коламбус. Годро бы ему объяснил все плюсы.
А зачем нам он? Чтобы не иметь возможность качественно пополнить состав потому что один мексиканец бы хотел всю казну и одна канадская команда пол царства и принцессу к тому? Сейчас получим одного из пары Фантилли/Карлссон, на крайняк Смита. Есть молодые Джонс, Марченко, Воронков, в защите Боквист, Йиржичек, Матейчак если полевые игроки до 25 лет. И его полезность в ПО наглядно показала Флорида.
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