Андрей Назаров: «Россия 25» сыграет с Беларусью 9 мая. Поболеем за российскую сборную, призываю к этому всех болельщиков»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров призвал болельщиков поддержать «Россию 25» в матче против Беларуси 9 мая.

«Хотелось бы всех поздравить с наступающим и большим для нашей страны праздником. В эти дни как раз идет репетиция парада Победы. Живу в центре Москвы, где уже перекрыли улицы для подготовительных мероприятий, довелось понаблюдать за нашими техническими достижениями. Скажу честно: очень впечатляет.

Конечно, наблюдаю за играми сборной «России 25». В Астане состоялись очень интересные матчи с Казахстаном и Беларусью, теперь наша команда перемещается в Красноярск, где сыграет с Беларусью как раз 9 мая. Обязательно поболеем за российскую сборную, призываю к этому всех болельщиков.

Желаю победы сборной «России 25», но и соперник у нас очень достойный. Думаю, нас ждет увлекательный матч с большим количеством опасных моментов и заброшенных шайб. Тем более россияне проповедуют атакующий и зрелищный хоккей.

Кстати, желаю Красноярску как можно быстрее вступить в КХЛ. Люди в этом городе очень сильно любят хоккей и заслужили иметь свой клуб в лиге», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Не вижу связи между праздником 9 мая и сборной по хоккею. Даже если они проиграют, это никак не отразится на истории. А тебе Андрюша желаю не лезть в такие темы.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karra
Кстати, технический вопрос: почему пишут, что Наззи тренировал клубы Фонбет КХЛ, если во времена его тренерства никакого Фонбет не было?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rishat Ganiev
обязательно. всей семьёй посмотрим на свершения великого Йозе
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curry30
Никому не нужный матч
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Karra
Обязаны в этот великий праздник одолеть врагов.
А враги это кто? Беларусь что ли?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Андрюша, иди ## ###
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Melnikov1968
Не вижу связи между праздником 9 мая и сборной по хоккею. Даже если они проиграют, это никак не отразится на истории. А тебе Андрюша желаю не лезть в такие темы.
Видимо Назаров снова на рюмку наступил......
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
он наверное думает что ради него КХЛ расширят и новую команду придумают, просто не понимает что лизунам нигде почета нет , они предадут любого ради новой сладкой жопы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
toxa3006
Супер, давненько не играли с белорусами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
"Дверь , имя прилагательное , потому что прилагается к косяку" - это про него !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Только вот жители республики Беларусь тоже имеют право праздновать 9 мая, много их дедов полегло. Назаров уже накатал патриотизма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
чем больше времени проходит со дня победы, чем меньше людей остаётся, причастных к этому великому празднику, тем больше становится истерия и тем больше всякого сброду примазываются к этому событию. в старые времена никто это не праздновал и не осквернял память погибших своим лицемерием. видели бы сейчас погибшие, за что и для кого они свои жизни положили...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Karra
да. настоящие белорусы вам точно не друзья
Кому это вам? У меня нет врагов, есть люди , котрые должны быть отстранены от власти и отправленны в ВУС в Гаагу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramzez II
зачем эти игры с братьями? давно уже пора объединиться, один народ, одна общая Победа, чего делить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Angryslon
Ты про кого? Про своего любимого зелибобу?
Нет, про твоего плешивого хозяина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий