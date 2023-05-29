Тамбиев о бронзе Латвии на ЧМ: «Ребята в европейских клубах психологически окрепли, выступая на позициях лидеров»

Леонид Тамбиев объяснил третье место сборной Латвии на ЧМ-2023.

«У меня двоякое чувство. Ведь сборная Латвии не имеет своего сильного чемпионата, выступая на любительском уровне. Понятно, никто из этого состава не играет в Латвии. Все разъехались по Европе и Северной Америке. При этом национальная команда добилась такого успеха, завоевав бронзу чемпионата мира.

Ребята в своих европейских клубах психологически окрепли, выступая на позициях лидеров. Я за ними слабо наблюдал, но знаю, что три хоккеиста НХЛ не играли: Блюгерс сейчас выступает за «Вегас», который вышел в полуфинал Кубка Стэнли, не приехал Гиргенсонс из «Баффало», как не было и Мерзликина из «Коламбуса». То есть это была сборная без игроков НХЛ.

Но коллектив получился сплоченным. Игроки собрались за полтора месяца, сели на сборы, много тренировались, проводили товарищеские матчи. И подошли к домашнему чемпионату мира в хорошей физической форме. Это очень важно», — сказал лучший бомбардир в истории сборной , главный тренер «Адмирала».