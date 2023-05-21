Тренер Казахстана Мамбеталиев о судействе в матче с Латвией: «Нашего вратаря сбили, но гол засчитали. Многие моменты пропускали. Понятно, что хозяева»

Галым Мамбеталиев высказался о судействе в матче ЧМ-2023 против сборной Латвии (0:7).

Сборная Казахстана потеряла шансы на попадание в 1/4 финала ЧМ по хоккею после поражения от команды Латвии в Риге.

– Третий гол Латвии вы долго обсуждали с судьями, что они вам сказали?

– Там момент, если так смотреть… Игрок соперника силовой прием применил раньше, и вообще две минуты должны ему давать. Потому что он сбил нашего вратаря, вместе с вратарем шайба зашла уже без ворот. Но они трактовали по-другому и засчитали гол. Тоже странно. Многие моменты, считаю, пропускали они. Понятно, что хозяева. Не хочу на это обращать внимание.

Мы сами, если честно, плохо играли. Были бы выше на голову, совсем иначе игра могла сложиться.

Ребята соберутся и поймут, что бывает такое. Мы не в первый раз проигрываем, думаю, все нормально будет.

Последняя игра со Словенией, она самая важная. Нужно выигрывать, собраться всем. Отговорки не пойдут, что не восстановились. День перерыва, думаю, мы восстановимся и физически, и психологически, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Казахстан лишился шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2023 после поражения от Латвии (0:7)