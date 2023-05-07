Каменев о травмах в плей-офф: «Все были готовы играть в любом состоянии. В ЦСКА каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться»

Теги ЦСКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Хоккей

Форвард ЦСКА Владислав Каменев высказался о травмах в плей-офф Кубка Гагарина.

ЦСКА сыграл 27 матчей в плей-офф – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории.

«То, что мы выдержали столько матчей в плей-офф, говорит о характере ребят.

Все были готовы играть в любом состоянии. В нашем коллективе каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться», – сказал нападающий ЦСКА.

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3 комментария

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*BG*
Повезло нам, конечно, с Владом. Он в состав влился мгновенно, заиграл без раскачки и застолбил за собой свое место центра в топ-6. Селекционному отделу объявляем благодарность. Здорово сработали.
Ну и Владу - большое спасибо, за очень серьезный вклад в выигрыш командой двух КГ подряд! Молодец! Красава!
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Демид Котов
Главное чтобы потом травмы карьеру раньше времени не закончили!
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zakirshah
Это что он покурил!!!
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