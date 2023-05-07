Каменев о травмах в плей-офф: «Все были готовы играть в любом состоянии. В ЦСКА каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться»

Форвард ЦСКА Владислав Каменев высказался о травмах в плей-офф Кубка Гагарина.

ЦСКА сыграл 27 матчей в плей-офф – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории.

«То, что мы выдержали столько матчей в плей-офф, говорит о характере ребят.

Все были готовы играть в любом состоянии. В нашем коллективе каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться», – сказал нападающий .