Каменев о травмах в плей-офф: «Все были готовы играть в любом состоянии. В ЦСКА каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться»
Форвард ЦСКА Владислав Каменев высказался о травмах в плей-офф Кубка Гагарина.
ЦСКА сыграл 27 матчей в плей-офф – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории.
«То, что мы выдержали столько матчей в плей-офф, говорит о характере ребят.
Все были готовы играть в любом состоянии. В нашем коллективе каждый друг за друга готов ловить шайбу и заступаться», – сказал нападающий ЦСКА.
Ну и Владу - большое спасибо, за очень серьезный вклад в выигрыш командой двух КГ подряд! Молодец! Красава!