Светлаков о ЦСКА: «Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все знают, что нужно для победы. Играем вместе не один год»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Андрей Светлаков Хоккей

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался об умении команды переламывать ход матчей.

– ЦСКА многие сравнивают с роботами, которые могут играть вполсилы, но если игра пойдет неудачно, вовремя включатся и победят.

– Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все ребята знают, что нужно сделать, чтобы победить, чтобы переломить в свою пользу игру, если она не складывается. Мы знаем, какой опыт уже приобрели в прошлые сезоны. Играем вместе не один год. Взаимодействие друг с другом улучшалось все это время. Отсюда такой результат.

– Вам как одному из старожилов ЦСКА приходится все больше брать на себя лидерские функции?

– Жизнь заставляет. Необходимо показывать свою лучшую игру, выходить на новый уровень и доказывать в первую очередь себе, что ты способен приносить пользу команде, выигрывать с ней трофеи.

– Сколько еще ЦСКА будет держаться на вершине КХЛ?

– Не знаю, время покажет. Никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились, – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина. 

Самый преданный боец чемпионов. Начинал в КХЛ с Радуловым, бил Капризова по лицу, тренировался в медовый месяц

Превосходство ЦСКА – не только в деньгах. Просто их конкуренты совершают слишком много ошибок

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