Светлаков о ЦСКА: «Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все знают, что нужно для победы. Играем вместе не один год»
Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался об умении команды переламывать ход матчей.
– ЦСКА многие сравнивают с роботами, которые могут играть вполсилы, но если игра пойдет неудачно, вовремя включатся и победят.
– Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все ребята знают, что нужно сделать, чтобы победить, чтобы переломить в свою пользу игру, если она не складывается. Мы знаем, какой опыт уже приобрели в прошлые сезоны. Играем вместе не один год. Взаимодействие друг с другом улучшалось все это время. Отсюда такой результат.
– Вам как одному из старожилов ЦСКА приходится все больше брать на себя лидерские функции?
– Жизнь заставляет. Необходимо показывать свою лучшую игру, выходить на новый уровень и доказывать в первую очередь себе, что ты способен приносить пользу команде, выигрывать с ней трофеи.
– Сколько еще ЦСКА будет держаться на вершине КХЛ?
– Не знаю, время покажет. Никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились, – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина.
Самый преданный боец чемпионов. Начинал в КХЛ с Радуловым, бил Капризова по лицу, тренировался в медовый месяц
Превосходство ЦСКА – не только в деньгах. Просто их конкуренты совершают слишком много ошибок
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