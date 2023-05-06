Светлаков о ЦСКА: «Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все знают, что нужно для победы. Играем вместе не один год»

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался об умении команды переламывать ход матчей.

– ЦСКА многие сравнивают с роботами, которые могут играть вполсилы, но если игра пойдет неудачно, вовремя включатся и победят.

– Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все ребята знают, что нужно сделать, чтобы победить, чтобы переломить в свою пользу игру, если она не складывается. Мы знаем, какой опыт уже приобрели в прошлые сезоны. Играем вместе не один год. Взаимодействие друг с другом улучшалось все это время. Отсюда такой результат.

– Вам как одному из старожилов ЦСКА приходится все больше брать на себя лидерские функции?

– Жизнь заставляет. Необходимо показывать свою лучшую игру, выходить на новый уровень и доказывать в первую очередь себе, что ты способен приносить пользу команде, выигрывать с ней трофеи.

– Сколько еще ЦСКА будет держаться на вершине ?

– Не знаю, время покажет. Никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились, – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

Самый преданный боец чемпионов. Начинал в КХЛ с Радуловым, бил Капризова по лицу, тренировался в медовый месяц

Превосходство ЦСКА – не только в деньгах. Просто их конкуренты совершают слишком много ошибок