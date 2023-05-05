Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетят матч ФК ЦСКА с «Оренбургом». В перерыве они сделают круг почета по «ВЭБ Арене»

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена КХЛ Оренбург Кубок Гагарина Хоккей

Хоккеисты ЦСКА посетят матч футбольного ЦСКА с «Оренбургом».

Игра 26-го тура Мир РПЛ состоится 7 мая.

«В это воскресенье хоккеисты ЦСКА придут к нам в гости на матч с «Оренбургом».

Перед матчем у вас будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почета по стадиону! 

Ждем всех 7 мая на «ВЭБ Арене»!» – говорится в сообщении клуба Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 хоккейный ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд.

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14 комментариев

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Честный контроль
ЦВБП!!!
+18
0
+18
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*BG*
Ответ T622222
Цска в этом году кубок КХЛ. И Кубок РПЛ молодцы что сказать!
Кубок РПЛ еше нужно взять. Финал только предстоит.
+12
0
+12
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T622222
Цска в этом году кубок КХЛ. И Кубок РПЛ молодцы что сказать!
+4
0
+4
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*BG*
Может не стоит. К баскетболистам уже съездили на седьмую игру полуфинального матча ПО. Те продули. Хотя, может быть у футбольного ЦСКА лучше получится сыграть. И по игре, и по результату.
+2
0
+2
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.ru
хорошее дело... напомнить футболистам ЦСКА о том что такое круг почёта
+3
-1
+2
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Сашуля П
Отлично, победители заслужили такое турне💪❤️💙. Пусть своим присутствием зарядят на победу!
+1
0
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Babusya
Креативненько :)
+1
0
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angry horse
Ответ Михаил Вагин
Кому это интересно?
Тебе раз тут отписался😎
+1
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.ru
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
надо, upik, надо...
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*BG*
Ответ Ильфат Санатуллов
Надеюсь отлетите. Не быть вам чемпионами. Вперёд АК Барс. Вперёд Рубин💪
Поздновато опомнились. Уже чемпионы! И кубок в футболе можем взять. А у вас Уникс может выиграть.
Добрее надо быть. Злость разъедает человека изнутри.
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Виктор Щеулин
Ответ Ильфат Санатуллов
Надеюсь отлетите. Не быть вам чемпионами. Вперёд АК Барс. Вперёд Рубин💪
Твори добро,Казань В хоккее уже наша,а дальше один Бог знает.
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Кирилл Власенко
Ответ Ильфат Санатуллов
Надеюсь отлетите. Не быть вам чемпионами. Вперёд АК Барс. Вперёд Рубин💪
Завидуй молча, вы могли сделать came back но обосрались! И запомните ЦСКА вам не по зубам 🔵🔴!
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Пользователь заблокирован
Ответ .ru
хорошее дело... напомнить футболистам ЦСКА о том что такое круг почёта
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