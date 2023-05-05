Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетят матч ФК ЦСКА с «Оренбургом». В перерыве они сделают круг почета по «ВЭБ Арене»

Хоккеисты ЦСКА посетят матч футбольного ЦСКА с «Оренбургом».

Игра 26-го тура Мир РПЛ состоится 7 мая.

«В это воскресенье хоккеисты ЦСКА придут к нам в гости на матч с «Оренбургом».

Перед матчем у вас будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почета по стадиону!

Ждем всех 7 мая на «ВЭБ Арене»!» – говорится в сообщении клуба Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 хоккейный ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд.

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