Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетят матч ФК ЦСКА с «Оренбургом». В перерыве они сделают круг почета по «ВЭБ Арене»
Хоккеисты ЦСКА посетят матч футбольного ЦСКА с «Оренбургом».
Игра 26-го тура Мир РПЛ состоится 7 мая.
«В это воскресенье хоккеисты ЦСКА придут к нам в гости на матч с «Оренбургом».
Перед матчем у вас будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почета по стадиону!
Ждем всех 7 мая на «ВЭБ Арене»!» – говорится в сообщении клуба Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 хоккейный ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд.
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