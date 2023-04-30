Мэттьюс о выходе «Торонто» во 2-й раунд: «Для нас было важно преодолеть этот барьер, сбросить гору с плеч. Хотим продолжать давить на газ»

Остон Мэттьюс поделился ощущениями от победы над «Тампой» в серии плей-офф.

« » впервые с 2004 года вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, одержав победу над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче).

«Было много эмоций. Ощущения прекрасные. Описать их трудно. Я провел здесь 7 лет, [Марнер], Вилли [ ] тоже, Мо [Райлли] – 10 лет, а Джонни [ ] – 5. Для нас было очень важно преодолеть этот барьер. Сбросить эту гору с плеч.

Сейчас мы не хотим оглядываться назад. Хотим продолжать давить на газ.

Мне все равно, кто забил решающий гол. Это вообще неважно. Джонни отлично сыграл, и ему помог удачный отскок», – сказал .