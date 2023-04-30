Мэттьюс о выходе «Торонто» во 2-й раунд: «Для нас было важно преодолеть этот барьер, сбросить гору с плеч. Хотим продолжать давить на газ»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс поделился ощущениями от победы над «Тампой» в серии плей-офф.

«Торонто» впервые с 2004 года вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, одержав победу над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче). 

«Было много эмоций. Ощущения прекрасные. Описать их трудно. Я провел здесь 7 лет, Митч [Марнер], Вилли [Нюландер] тоже, Мо [Райлли] – 10 лет, а Джонни [Таварес] – 5. Для нас было очень важно преодолеть этот барьер. Сбросить эту гору с плеч. 

Сейчас мы не хотим оглядываться назад. Хотим продолжать давить на газ. 

Мне все равно, кто забил решающий гол. Это вообще неважно. Джонни отлично сыграл, и ему помог удачный отскок», – сказал Мэттьюс

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nupor
Усы сбрей дурик! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий