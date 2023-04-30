Мэттьюс о выходе «Торонто» во 2-й раунд: «Для нас было важно преодолеть этот барьер, сбросить гору с плеч. Хотим продолжать давить на газ»
Остон Мэттьюс поделился ощущениями от победы над «Тампой» в серии плей-офф.
«Торонто» впервые с 2004 года вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, одержав победу над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче).
«Было много эмоций. Ощущения прекрасные. Описать их трудно. Я провел здесь 7 лет, Митч [Марнер], Вилли [Нюландер] тоже, Мо [Райлли] – 10 лет, а Джонни [Таварес] – 5. Для нас было очень важно преодолеть этот барьер. Сбросить эту гору с плеч.
Сейчас мы не хотим оглядываться назад. Хотим продолжать давить на газ.
Мне все равно, кто забил решающий гол. Это вообще неважно. Джонни отлично сыграл, и ему помог удачный отскок», – сказал Мэттьюс.
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