Кирилл Петров проиграл пятый финал Кубка Гагарина. Он дважды брал трофей с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА Кирилл Петров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров проиграл пятый финал Кубка Гагарина.

Казанская команда уступила ЦСКА в седьмом матче финала (2:3) и проиграла серию со счетом 3-4.

Петров проиграл в финале Кубка Гагарина в пятый раз. В 2015 году он в составе «Ак Барса» проиграл СКА (1-4), в 2016-м ЦСКА с Кириллом в составе уступил «Металлургу» (3-4), а в 2018-м – «Ак Барсу» (1-4). В 2019-м Петров проиграл ЦСКА, будучи игроком «Авангарда» (0-4). 

Нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» – в 2009 и 2010 годах.

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1 комментарий

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dosatuy
Такое ощущение, что он и Лукоянов там старожилы многолетние.
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