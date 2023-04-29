Кирилл Петров проиграл пятый финал Кубка Гагарина. Он дважды брал трофей с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров проиграл пятый финал Кубка Гагарина.

Казанская команда уступила ЦСКА в седьмом матче финала (2:3) и проиграла серию со счетом 3-4.

Петров проиграл в финале Кубка Гагарина в пятый раз. В 2015 году он в составе «Ак Барса» проиграл СКА (1-4), в 2016-м с в составе уступил «Металлургу» (3-4), а в 2018-м – « » (1-4). В 2019-м Петров проиграл ЦСКА, будучи игроком «Авангарда» (0-4).

Нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» – в 2009 и 2010 годах.