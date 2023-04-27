Бобровский о выходе Маршанда один на один на последних секундах 3-го периода при счете 3:3: «Повезло отразить бросок. Понимал, что времени осталось не так много»

Сергей Бобровский прокомментировал эпизодом с выходом Брэда Маршанда один на один.

« » обыграла «Бостон» (4:3 ОТ, 2-3 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На последних секундах третьего периода при счете 3:3 форвард «Брюинс» вышел один на один против Сергея Бобровского, но российский голкипер отразил бросок соперника.

«Я уже забыл об этом, если честно. Понимал, что времени осталось не так много, поэтому, он, вероятно, собирался нанести бросок.

Я постарался занять позицию, быть агрессивным. Мне повезло, что я отразил этот бросок», – сказал вратарь «Флориды».

«Плей-офф – это лучшее время для игры в хоккей. Я наслаждался сегодняшним вечером, партнеры по команде мне очень помогли. Мы хорошо оборонялись против очень сильной команды. У них достаточно хороших нападающих, « » тоже хорошо играл. Поэтому мы рады победе», – добавил .