С 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии состоится 86 чемпионат мира по хоккею с шайбой. Финляндия примет мировое первенство в десятый раз, Латвия в третий. Матчи пойдут традиционно в двух группах, каждая из которых будет состоять из восьми сборных. Группа А будет играть на Нокиа Арене в Тампере, команды группы В пересекутся в матчах на Арене Рига в столице Латвии. Предлагаем вашему вниманию состав групп предварительного этапа.

Группа А

Группа В

В группах команды сыграют по одному разу друг с другом. По четыре лучшие команды из каждой выйдут в четвертьфинал, где далее в плей-офф разыграют медали чемпионата. Команды, занявшие в своих группах последнее место, выбывают в низший дивизион. В этом году состав сильнейших пополнили сборные Венгрии и Словении.