Бержерон, вероятно, сыграет в 5-м матче с «Флоридой». Форвард «Бостона» еще не играл в этой серии
Патрис Бержерон может принять участие в пятом матче серии с «Флоридой».
«Брюинс» ведут со счетом 3-1 в серии с «Пантерс» в рамках первого раунда Кубка Стэнли.
37-летний центрфорвард пропустил прошедшие четыре игры серии из-за травмы верхней части тела. Участие канадца в пятом матче считается возможным.
В то же время участие форварда «Бостона» Давида Крейчи в предстоящей игры маловероятно.
Чешский игрок пропустил третий и четвертый матчи серии из-за повреждения верхней части тела.
Патрис Бержерон набрал 58 (27+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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