Бержерон, вероятно, сыграет в 5-м матче с «Флоридой». Форвард «Бостона» еще не играл в этой серии

Патрис Бержерон может принять участие в пятом матче серии с «Флоридой».

«Брюинс» ведут со счетом 3-1 в серии с «Пантерс» в рамках первого раунда Кубка Стэнли.

37-летний центрфорвард пропустил прошедшие четыре игры серии из-за травмы верхней части тела. Участие канадца в пятом матче считается возможным.

В то же время участие форварда « » в предстоящей игры маловероятно.

Чешский игрок пропустил третий и четвертый матчи серии из-за повреждения верхней части тела.

набрал 58 (27+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата .