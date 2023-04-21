Кэйн набрал 1+2 во 2-м матче с «Нью-Джерси». Он делит 4-е место в списке лучших снайперов плей-офф из США с 53 шайбами

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли Майк Модано Джереми Реник Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Джо Маллен Хоккей

Патрик Кэйн набрал 1+2 во 2-м матче серии с «Нью-Джерси».

Форвард «Рейнджерс» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Девилс» (5:1, 2-0). Гол стал для него первым в плей-офф за клуб из Нью-Йорка.

В активе 34-летнего нападающего стало 4 (1+3) очка в 2 играх текущего плей-офф. За карьеру – 136 (53+83) очков в 138 матчах. 

По числу очков среди действующих игроков Кэйн идет на 5-м месте, уступая лишь Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180 играх), Евгению Малкину («Питтсбург», 180 в 177), Никите Кучерову («Тампа», 157 в 138), Александру Овечкину («Вашингтон», 141 в 147). 

По числу шайб – делит 5-е место с Кучеровым и Кори Перри («Тампа», 53 в 192). Выше идут Овечкин (72), Кросби (71), Малкин (67) и Джо Павелски («Даллас», 64 в 169). 

При этом по голам в плей-офф среди уроженцев США трехкратный обладатель Кубка Стэнли делит 4-е место с Джереми Реником (53 в 154). Лидирует Павелски (64), за ним следуют Джо Маллен (60 в 143) и Майк Модано (58 в 176).

12 комментариев

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Сергей Югай
По моему дьяволов можно уже сливать… не по Сеньке шапка им оказалась…
+19
0
+19
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Unnamed80
Вот это класс игрока в заброшенной шайбе, все единолично сделал. Просто блеск
+14
0
+14
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Никита Алексеевич
Тарас и кейн показывают результат,не зря их подписали
+12
-1
+11
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37old
Самое главное усиление - это Кейн в 1й бригаде большинства. Одна из лучших спецбригад в лиге. Все с пасом, броском, Крайдер на пятаке просто лучший.
+11
0
+11
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Kolyamba39
Ответ Никита Алексеевич
Тарас и кейн показывают результат,не зря их подписали
подписать их сможет кто то только летом)
+8
0
+8
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Bulat89
Ванечек не тянет.
+7
0
+7
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Deathspell Omega
Гол Патрика Кейна это уже уровень Дацюка....
+6
0
+6
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Dr. Heisenberg
Иметь в бригаде ПП два таких распассовщика с разным хватом, как Кейн и Фокс, это роскошь. Ну и гол Патрика - что-то из области алл-стар гейм.
+3
0
+3
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Don_Krebs
Ответ Сергей Югай
По моему дьяволов можно уже сливать… не по Сеньке шапка им оказалась…
Дьяволы хорошая команда, быстрая, заводная, но Рэйнджерс просто монстры сейчас, с ними вообще мало кто сможет сладить.
+2
0
+2
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Don_Krebs
Ответ Bulat89
Ванечек не тянет.
Вообще удивляюсь, как на него позарились. Он в Вашингтоне смотрелся как вратарь из третьей лиги Румынии, абсолютно нулевой. Справедливости ради, эту серию дьяволам не вытянет никакой вратарь, команды разного уровня сейчас.
+2
-1
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Мистер Кафель
Нереально крутой.
+2
-2
0
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