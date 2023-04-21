Кэйн набрал 1+2 во 2-м матче с «Нью-Джерси». Он делит 4-е место в списке лучших снайперов плей-офф из США с 53 шайбами

Патрик Кэйн набрал 1+2 во 2-м матче серии с «Нью-Джерси».

Форвард « » отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Девилс» (5:1, 2-0). Гол стал для него первым в плей-офф за клуб из Нью-Йорка.

В активе 34-летнего нападающего стало 4 (1+3) очка в 2 играх текущего плей-офф. За карьеру – 136 (53+83) очков в 138 матчах.

По числу очков среди действующих игроков Кэйн идет на 5-м месте, уступая лишь Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180 играх), Евгению Малкину («Питтсбург», 180 в 177), Никите Кучерову («Тампа», 157 в 138), Александру Овечкину («Вашингтон», 141 в 147).

По числу шайб – делит 5-е место с Кучеровым и Кори Перри («Тампа», 53 в 192). Выше идут Овечкин (72), Кросби (71), Малкин (67) и («Даллас», 64 в 169).

При этом по голам в плей-офф среди уроженцев США трехкратный обладатель Кубка Стэнли делит 4-е место с (53 в 154). Лидирует Павелски (64), за ним следуют Джо Маллен (60 в 143) и (58 в 176).