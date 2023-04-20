Вайсфельд о судействе в КХЛ: «Не вижу острой необходимости в реформировании. У нас достаточное количество арбитров высокой квалификации – человек 5-7, как минимум»

Леонид Вайсфельд не видит острой необходимости в реформировании судейства в КХЛ.

«Не вижу какой-то острой необходимости в реформировании судейства. Сказать, что происходит какой-то пожар в этом направлении, было бы в корне неверно. Тем более вообще не стоит говорить о каких-то резких шагах, как в футболе было с прохождением того же полиграфа. Это, считаю, вообще было унижением арбитров.

Просто, когда речь заходит о судьях, все почему-то начинают смотреть «среднюю температуру тела по больнице». Вот смотрите, в любой команде есть четыре пятерки, и первая, наверное, играет в хоккей лучше, чем четвертая. Также и у судей – если взять тридцать главных арбитров, то первые пять будут сильнее, чем последние пять.

Но так как судьи обезличены, никто не будет разбираться, ведущий арбитр серьезно ошибся или новичок. При этом никто не поднимает шум, когда судейство было хорошим. И считаю, у нас есть достаточное количество судей высокой квалификации, человек 5-7, как минимум. Понятно, что для проведения чемпионата этого недостаточно, но зато у остальных есть примеры, к которым нужно стремиться.

Поэтому считаю все заявления по поводу судейства популистскими. Так же как и заявления о том, что развитие хоккея надо начинать с детей. Чего с них начинать?! Там люди отлично работают! Но опять же, есть как хорошие тренеры, так и плохие. Популизм!

Всегда поражает, когда говорят, что уровень хоккея был выше уровня судейства. Знаете, было бы странно, если бы было наоборот. Смешно! Даже представить себе такую ситуацию не могу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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