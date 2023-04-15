Малкин занял 2-е место в сезоне НХЛ по числу потерь шайбы (105). Панарин разделил 3-е место, Кучеров и Проворов вошли в топ-10
Евгений Малкин занял 2-е место в сезоне НХЛ по числу потерь шайбы (105).
Форвард «Питтсбурга» уступил только нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку (109).
36-летний Малкин впервые с сезона-2008/09 провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 83 (27+56) очка в 82 играх при полезности «минус 12».
В топ-10 по потерям также вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 102), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 102), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 101), Никита Кучеров («Тампа», 98), Митч Марнер («Торонто», 94), Джонатан Ковачевич («Монреаль», 77), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 85) и Иван Проворов («Филадельфия», 85).
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