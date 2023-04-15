Малкин занял 2-е место в сезоне НХЛ по числу потерь шайбы (105). Панарин разделил 3-е место, Кучеров и Проворов вошли в топ-10

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Евгений Малкин занял 2-е место в сезоне НХЛ по числу потерь шайбы (105).

Форвард «Питтсбурга» уступил только нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку (109). 

36-летний Малкин впервые с сезона-2008/09 провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 83 (27+56) очка в 82 играх при полезности «минус 12». 

В топ-10 по потерям также вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 102), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 102), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 101), Никита Кучеров («Тампа», 98), Митч Марнер («Торонто», 94), Джонатан Ковачевич («Монреаль», 77), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 85) и Иван Проворов («Филадельфия», 85). 

6 комментариев

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stalker18
Ну а кто, так сказать, с той стороны рейтинга? У кого лучшие показатели по потерям?
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NACfoRekcuF
Джонатан, хаха, Ковачевич
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Pax
Да, компания интересная, конечно. Почти все технари и пакмуверы. Странно только, что Проворов здесь, но я лётчиков почти не видел в этом сезоне
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Al561
Хорошая компания))
+4
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+4
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Direct free kick
Ответ Gort
По очкам, конечно, как всегда не плох. Но теряет много и удаляется тоже.
Удаляется много это скромно сказано. Обошёл нарека Кевина Стивенса по числу штрафных минут, похоже единственный клубный рекорд, который будет и уральца после карьеры
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Gort
По очкам, конечно, как всегда не плох. Но теряет много и удаляется тоже.
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