Маккиннон набрал 100 очков в сезоне за 65 игр – лучший результат в истории «Колорадо»

Нэтан Маккиннон набрал 100 очков за 65 игр – лучший результат в истории «Колорадо»

Форвард «Эвеланш» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ), в котором набрал 3 (2+1) балла.

27-летний канадец стал первым игроком «лавин» со 100+ очками с сезона-2006/07, когда этой отметки достиг .

Всего в истории «Колорадо» (в Денвере) 100+ очков набирали 3 игрока – Сакик (трижды, включая рекордные 120 в 82 играх, 1995/96), (дважды) и Маккиннон.

При этом Нэтану удалось достичь этой отметки за наименьшее число матчей (65). До этого лучший результат был у Форсберга (68 игр в сезоне-1995/96).

В истории франшизы (с учетом «Квебека») больше всего сезонов со 100+ очками у Петера Штястны (7, включая рекордные 139 в 80 играх, 1981/82), Сакик на втором месте (6), Мишель Гуле (4) – на третьем, Форсберг (3) – на четвертом, пятое делят Жак Ришар, Матс Сундин и Маккиннон (по 1).

Маккиннон впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 36+64 в 65 играх