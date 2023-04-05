Маккиннон набрал 100 очков в сезоне за 65 игр – лучший результат в истории «Колорадо»

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Нэтан Маккиннон набрал 100 очков за 65 игр – лучший результат в истории «Колорадо»

Форвард «Эвеланш» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ), в котором набрал 3 (2+1) балла. 

27-летний канадец стал первым игроком «лавин» со 100+ очками с сезона-2006/07, когда этой отметки достиг Джо Сакик

Всего в истории «Колорадо» (в Денвере) 100+ очков набирали 3 игрока – Сакик (трижды, включая рекордные 120 в 82 играх, 1995/96), Петер Форсберг (дважды) и Маккиннон. 

При этом Нэтану удалось достичь этой отметки за наименьшее число матчей (65). До этого лучший результат был у Форсберга (68 игр в сезоне-1995/96). 

В истории франшизы (с учетом «Квебека») больше всего сезонов со 100+ очками у Петера Штястны (7, включая рекордные 139 в 80 играх, 1981/82), Сакик на втором месте (6), Мишель Гуле (4) – на третьем, Форсберг (3) – на четвертом, пятое делят Жак Ришар, Матс Сундин и Маккиннон (по 1). 

Маккиннон впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 36+64 в 65 играх

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3 комментария

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Pink Floyd1276
Ответ Mikl_5555
если бы сыграл весь сезон,то с др.бы маком посоперничал.
Скорее всего с Драйзом, с Макдаком врятли.
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Molzahn
В сезоне 1995/96 Форсберг вдоволь покуражился, умудрившись собрать целых 116 очков, отметившись только в протоколах 53 игр сезона (остальные 29 игр по нулям), из которых четыре были с 5 очками, а ещё пять - с 4 очками.
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+2
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Mikl_5555
если бы сыграл весь сезон,то с др.бы маком посоперничал.
+1
-1
0
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