Каменский о матчах сборной России с клубами КХЛ: «У нас пока это не обсуждалось, но такая практика есть в США»
Валерий Каменский сказал, что проведение матчей сборной России с клубами КХЛ не обсуждалось.
Ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2023/24. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что России необходимо запустить процесс выхода из международной федерации.
– Не могу прокомментировать высказывание Ларионова. Это его мнение, но мне кажется, что имеет смысл пытаться вернуться в международные турниры. Мы должны играть с лучшими сборными и в этой конкуренции расти. Без нас все эти чемпионаты мира неполноценные.
– Может ли сборная России в условиях отстранения играть против клубов КХЛ и МХЛ?
– Такое не обсуждалось, насколько я знаю. Но мне известно, что есть такая практика в США.
Там молодежная сборная принимает участие в играх с клубами молодежки (Каменский говорит о выступлении юниорской сборной США в USHL – прим. Sports.ru).
Но у нас такое пока не обсуждалось, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию.
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