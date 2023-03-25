Каменский о матчах сборной России с клубами КХЛ: «У нас пока это не обсуждалось, но такая практика есть в США»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Игорь Ларионов Валерий Каменский сборная США U18 КХЛ USHL товарищеские матчи Хоккей

Валерий Каменский сказал, что проведение матчей сборной России с клубами КХЛ не обсуждалось. 

Ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2023/24. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что России необходимо запустить процесс выхода из международной федерации. 

– Не могу прокомментировать высказывание Ларионова. Это его мнение, но мне кажется, что имеет смысл пытаться вернуться в международные турниры. Мы должны играть с лучшими сборными и в этой конкуренции расти. Без нас все эти чемпионаты мира неполноценные.

– Может ли сборная России в условиях отстранения играть против клубов КХЛ и МХЛ?

– Такое не обсуждалось, насколько я знаю. Но мне известно, что есть такая практика в США.

Там молодежная сборная принимает участие в играх с клубами молодежки (Каменский говорит о выступлении юниорской сборной США в USHL – прим. Sports.ru).

Но у нас такое пока не обсуждалось, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию. 

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1 комментарий

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Руслан Х
С кем будут играть ЦСКА и СКА?🤔
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