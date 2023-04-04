Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Даллас НХЛ Вегас Сиэтл Джаред Макканн Павел Дорофеев Джейсон Робертсон Хоккей

Павел Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Лига подвела итоги очередного дня. 

Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 4 (1+3) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Он впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. 

Вторая звезда – форвард «Сиэтла» Джаред Макканн с дублем в ворота «Аризоны» (8:1). 

Третья звезда – форвард «Вегаса» Павел Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» (4:3 Б). Россиянин впервые забросил 2 шайбы в матче НХЛ.

5 комментариев

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motnik
странно что в матче он вторая звезда а райли смит с одним пасом первая звезда.ссылаясь на сайт NHL.RU
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йозе марино
круто начал, потом замолчал, а сейчас опять фигачит, значит не случайность.
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ARAMIS777
Молодец Паша.
Удачной игры ему и Вегасу в плей-офф.
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Cube Litening C:68X
Ответ LOsP06GH
Ну наконец - то нашёлся паренёк, и играючи снял проклятие Вегаса для российских хоккеистов!
А как же Шипа, легенда Лас Вегаса..😁
+1
-3
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LOsP06GH
Ну наконец - то нашёлся паренёк, и играючи снял проклятие Вегаса для российских хоккеистов!
+1
-1
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