Павел Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев вошел в тройку звезд игрового дня .

Лига подвела итоги очередного дня.

Первая звезда – форвард « » с 4 (1+3) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Он впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Аризоны» (8:1).

Третья звезда – форвард « » с дублем в ворота «Миннесоты» (4:3 Б). Россиянин впервые забросил 2 шайбы в матче НХЛ.