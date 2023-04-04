Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» стал 3-й звездой дня в НХЛ
Павел Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» стал 3-й звездой дня в НХЛ
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ.
Лига подвела итоги очередного дня.
Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 4 (1+3) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Он впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.
Вторая звезда – форвард «Сиэтла» Джаред Макканн с дублем в ворота «Аризоны» (8:1).
Третья звезда – форвард «Вегаса» Павел Дорофеев с дублем в ворота «Миннесоты» (4:3 Б). Россиянин впервые забросил 2 шайбы в матче НХЛ.
Удачной игры ему и Вегасу в плей-офф.