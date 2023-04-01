Кагарлицкий о том, что проводит лучший плей-офф в карьере: «Не сильно нравится моя игра. Статистика неплохая, но не стал бы заострять на ней внимание»

заявил, что не заостряет внимание на своей статистике в плей-офф.

«Ак Барс» обыграл « » (3:2 ОТ, 1-0 в серии) в первом матче серии финала Восточной конференции.

− Игра получилась интересной для болельщиков, но хотелось завершить ее немного иначе, без валидольной концовки и овертайма.

Вели с комфортным счётом, 2:0. Но хорошо, что все закончилось именно так.

− Почему не удалось сдержать большинство «Авангарда»?

− Считаю, мы неплохо играли в меньшинстве. Разбирали их большинство, знаем, что они стали лучшими по этому показателю в регулярке.

Завтра разберем, подготовимся. Я не играю в меньшинстве, но знаю, что ребята выкладываются. Почему-то не удалось сегодня дотерпеть.

− Что почувствовали, когда не забросил в пустые ворота?

− Это хоккей, ничего страшного. Подобное может случиться с каждым.

Кирилл не сломался, проявил характер, вышел и зарешал в нужный момент. Не потух, не ушел в себя, а наоборот, разозлился и забил очень важный для команды гол.

− А если бы он не зарешал?

− Повторюсь, что такое может случиться с каждым.

Он же не специально это сделал. Не попал − ничего страшного. Мы команда, должны вместе выбираться из таких ситуаций, а не тыкать в кого-то пальцем.

− Согласны с тем, что пока это ваш лучший плей-офф в карьере?

− Честно, мне не сильно нравится моя игра. Статистика неплохая, но я бы не стал заострять на ней внимание.

Хочется просто побеждать, мы собрались ради другой цели. А уж кто там лучший бомбардир, кто сколько очков набрал...

Нам важен . Мы сильны командой, а не индивидуально, – сказал нападающий « ».

Кагарлицкий набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах плей-офф.