Кагарлицкий о том, что проводит лучший плей-офф в карьере: «Не сильно нравится моя игра. Статистика неплохая, но не стал бы заострять на ней внимание»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Панюков Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий заявил, что не заостряет внимание на своей статистике в плей-офф.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ, 1-0 в серии) в первом матче серии финала Восточной конференции.

− Игра получилась интересной для болельщиков, но хотелось завершить ее немного иначе, без валидольной концовки и овертайма.

Вели с комфортным счётом, 2:0. Но хорошо, что все закончилось именно так.

− Почему не удалось сдержать большинство «Авангарда»?

− Считаю, мы неплохо играли в меньшинстве. Разбирали их большинство, знаем, что они стали лучшими по этому показателю в регулярке.

Завтра разберем, подготовимся. Я не играю в меньшинстве, но знаю, что ребята выкладываются. Почему-то не удалось сегодня дотерпеть.

− Что почувствовали, когда Кирилл Панюков не забросил в пустые ворота?

− Это хоккей, ничего страшного. Подобное может случиться с каждым.

Кирилл не сломался, проявил характер, вышел и зарешал в нужный момент. Не потух, не ушел в себя, а наоборот, разозлился и забил очень важный для команды гол.

− А если бы он не зарешал?

− Повторюсь, что такое может случиться с каждым.

Он же не специально это сделал. Не попал − ничего страшного. Мы команда, должны вместе выбираться из таких ситуаций, а не тыкать в кого-то пальцем.

− Согласны с тем, что пока это ваш лучший плей-офф в карьере?

− Честно, мне не сильно нравится моя игра. Статистика неплохая, но я бы не стал заострять на ней внимание.

Хочется просто побеждать, мы собрались ради другой цели. А уж кто там лучший бомбардир, кто сколько очков набрал...

Нам важен Кубок Гагарина. Мы сильны командой, а не индивидуально, – сказал нападающий «Ак Барса».

Кагарлицкий набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах плей-офф.

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