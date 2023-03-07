Защитник «Сан-Хосе» Кныжов провел 1-й матч в НХЛ с мая 2021 года. Он 56-й россиянин, сыгравший в этом сезоне

Защитник «Сан-Хосе» провел 1-й матч в с мая 2021 года.

24-летний россиянин пропустил большую часть текущего сезона, так как восстанавливался после операции на ахилловом сухожилии.

Из-за травм и операций он полностью пропустил сезон-2021/22. Ранее в этом сезоне провел 12 игр в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» при показателе полезности «-6».

Сегодня Кныжов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2 ОТ). Он стал для игрока первым в лиге за 663 дня.

Защитник провел на льду 14 минут 19 секунд (2:50 – в меньшинстве, «минус 1»), применил 1 силовой прием, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.

Он стал 56-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 10 вратарей, 15 защитников и 31 форвард.

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ провели 57 россиян. Это максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.