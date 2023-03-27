Директор «Металлурга» о закрытии аэропорта в Магнитогорске: «Отправили информацию в КХЛ. С учетом этого там будут составлять календарь»

В « » рассчитывают, что учтет закрытие аэропорта в Магнитогорске при составлении календаря.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию на период с 1 июня по 18 сентября.

«Мы отправили об этом информацию в КХЛ. С учетом этого там будут составлять календарь», – сказал спортивный директор «Металлурга» .