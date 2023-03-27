Директор «Металлурга» о закрытии аэропорта в Магнитогорске: «Отправили информацию в КХЛ. С учетом этого там будут составлять календарь»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ календарь ТАСС Хоккей

В «Металлурге» рассчитывают, что КХЛ учтет закрытие аэропорта в Магнитогорске при составлении календаря. 

Ранее стало известно, что международный аэропорт Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию на период с 1 июня по 18 сентября.

«Мы отправили об этом информацию в КХЛ. С учетом этого там будут составлять календарь», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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4 комментария

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Рамис Зарипов
Из Уфы наверное будет двигаться
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цэсемьэр
сыграют три игры дома, потом четыре на выезде. до Челябинска всего 4 часа ехать, разок скатаются
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Vadoniy
Мытищи или Подольск?
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-2
-2
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HockeyMan
Очень сложно конечно будет Магнитке. Походу как и Омску в этом году, много первых матчей будет на выезде. И это по условии, что еще вовремя аэропорт сдадут
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